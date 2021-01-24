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Начинается новый розыгрыш Кубка Азербайджана

Начинается новый розыгрыш Кубка Азербайджана Сегодня стартует розыгрыш Кубка Азербайджана по футболу сезона 2020/2021
Футбол
24 января 2021 г. 09:41
Начинается новый розыгрыш Кубка Азербайджана

Сегодня стартует розыгрыш Кубка Азербайджана по футболу сезона 2020/2021.

Как передает Report, на стадии 1/8 финала состоится 4 матча.

В первый игровой день столичный "Сабаил" будет принимать представителя первого дивизиона "Загаталу". Эти команды впервые встречаются друг с другом.

После 13 матчей "Сабаил" с 13 очками разделяет 6-8 строчки. "Загатала" же после 11 матчей набрала 19 очков и в настоящее время занимает 4-5 строчки. Победитель пары в четвертьфинале будет играть с "Сумгайытом".

Кубок Азербайджана, 1/8 финала

24 января (воскресенье)

15:00. "Сабаил" – "Загатала"

Арбитры: Намик Бакиров, Намик Гасымов, Эюб Ибрагимов, Ровшан Раджабов

Врач-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

ASCO Arena.

Отметим, что другие матчи 1/8 финала пройдут 25 января. "Туран Товуз" примет "Габалу", "Сабах" - "Кяпяз", а "Гарадаг Локбатан" - "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunda yeni mövsüm başlayır

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