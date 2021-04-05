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На территории Бакинского олимпийского стадиона посажен хары-бюльбюль

На территории Бакинского олимпийского стадиона посажен хары-бюльбюль Хары-бюльбюль не приживается везде
Футбол
5 апреля 2021 г. 14:21
На территории Бакинского олимпийского стадиона посажен хары-бюльбюль

На территории Бакинского олимпийского стадиона (БОС) посажен цветок хары-бюльбюль, ставший символом победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь БОС Фарид Асадзаде.

По его словам, растения привезли друзья, побывавшие в Шуше: "Мы посадили три цветка хары-бюльбюль. Но мы думаем сменить место посадки растения. Наша цель - поместить цветы в более защищенную зону. Потому что Баку - город ветров. Известно, что хары-бюльбюль не приживается везде. Мы не знаем, адаптируется ли растение к климату этого места".

По словам представителя стадиона, если они смогут сохранить цветы, их число будет еще больше увеличено: "Сначала мы должны убедиться, что они приживутся здесь. Если это удастся, мы планируем увеличить число цветков хары-бюльбюль в будущем".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Olimpiya Stadionunun ərazisində xarı bülbül əkildi

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