На стадионе сборной Сан-Марино до матча с Англией погас свет

Сегодня сборная Сан-Марино примет Англию в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022 по футболу.

Сегодня сборная Сан-Марино примет Англию в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022 по футболу.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, за несколько часов до игры на стадионе "Олимпико" в Серравалле, где пройдет матч, возникли проблемы с работой электричества. Так, присутствующие на арене услышали громкий хлопок, после чего погас свет.

Существовала вероятность, что из-за отключения электричества матч могут отложить или даже перенести, но работу электроэнергии почти восстановили, так что игру планируют начать в 23:45 по бакинскому времени, как и предполагалось. Сейчас проводится тестирование техники и световых приборов.

Напомним, сборная Англии уже обеспечила себе выход на мундиаль в Катаре.