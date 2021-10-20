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На матч "Карабах" - "Кайрат" продано более 13 тыс. билетов

На матч "Карабах" - "Кайрат" продано более 13 тыс. билетов На матч азербайджанского футбольного клуба "Карабах" (Агдам) с казахстанским "Кайратом" в третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА продано свыше 13 тыс. билетов.
Футбол
20 октября 2021 г. 13:31
На матч Карабах - Кайрат продано более 13 тыс. билетов

На матч азербайджанского футбольного клуба "Карабах" (Агдам) с казахстанским "Кайратом" в третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА продано свыше 13 тыс. билетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба.

В связи с пандемией коронавируса заполняемость Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, где пройдет матч, не должна превышать 50 процентов.

Поскольку центральная арена способна вместить 30 тысяч болельщиков, на продажу выставлено 15 500 билетов.

Матч "Карабах" - "Кайрат" состоится 21 октября и стартует в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın avrokubok oyununa 13 mindən çox bilet satılıb

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