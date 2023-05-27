Мюнхенская "Бавария" выиграла немецкую Бундеслигу

Мюнхенская "Бавария" выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023.

Мюнхенская "Бавария" выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023.

Как передает Report, в заключительном, 34-м туре чемпионата, "Кёльн" принимал "Баварию". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На восьмой минуте Кингсли Коман вывел "Баварию" вперед. На 81-й минуте Деян Любичич восстановил равновесие. На 89-й минуте Джамал Мусиала принес "Баварии" победу и чемпионский титул.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Майнцем" и завершила сезон на втором месте. По его итогам и "Бавария", и "Боруссия" набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.