МЮ одержал четвертую победу подряд в АПЛ при Сульшере

Баку. 3 ярваря. REPORT.AZ/ В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед».

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 64-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку открыл счёт в матче. Форвард Маркус Рашфорд упрочил преимущество манкунианцев, забив гол с подачи чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до четырёх матчей.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте в таблице чемпионата Англии.

В параллельном матче тура «Борнмут» и «Уотфорд» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Виталити — Дин Корт», завершилась со счётом 3:3. В другом матче «Челси» принимал «Саутгемптон». Встреча команд состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 0:0.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: 0:1 – Лукаку – 64, 0:2 – Рашфорд – 80

"Борнмут" – "Уотфорд" - 3:3

Голы: 0:1 – Дини – 14, 0:2 – Дини – 27, 1:2 – Аке – 34, 2:2 – Уилсон – 37, 2:3 – Сема – 38, 3:3 – Фрейзер – 40

"Челси" – "Саутгемптон" - 0:0

"Вест Хэм Юнайтед" – "Брайтон энд Хоув Альбион" ¬- 2:2

Голы: 0:1 – Стивенс – 56, 0:2 – Даффи – 58, 1:2 – Арнаутович – 66, 2:2 – Арнаутович – 68

"Хаддерсфилд Таун" – "Бёрнли" - 1:2

Голы: 1:0 – Мунье – 33, 1:1 – Вуд – 40, 1:2 – Барнс – 74

Удаления: Шиндлер, 41 – Брэйди, 90

"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: 0:1 – Айю – 83, 0:2 – Миливоевич – 90+5 (пен)