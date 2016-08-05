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    Мутко: Сборная России по футболу поедет на товарищеский матч в Турцию

    Глава РФС: Думаю, что мы поедем

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сборная России по футболу поедет на товарищеский матч в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  глава РФС Виталий Мутко.

    "У сборной Турции следующая официальная игра с командой Хорватией, они готовятся. И, конечно, нас просят приехать в Турцию, и, думаю, что мы поедем", - заявил Мутко журналистам.

    Ранее турецкие СМИ сообщали, что футболисты сборных России и Турции сыграют товарищеский матч 31 августа в турецком городе Анталья, и проведение встречи относится к процессу нормализации российско-турецких отношений. 

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