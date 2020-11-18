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Мохамеда Салаха раскритиковали за посещение свадьбы брата

Мохамеда Салаха раскритиковали за посещение свадьбы брата Сборная Египта потеряла важного игрока перед ответственным матчем
Футбол
18 ноября 2020 г. 11:21
Мохамеда Салаха раскритиковали за посещение свадьбы брата

Нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха раскритиковали за посещение свадьбы своего брата, на которой присутствовали около 800 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, бывший форвард сборной Египта Мидо назвал действия Салаха безответственными.

"Салах совершил большую ошибку, отправившись на свадьбу своего брата перед матчем сборной Египта. Он проявил удивительное безразличие к мерам, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавируса. И теперь мы видим результат.

Сборная Египта потеряла важного игрока перед ответственным матчем. Также Салах рискует здоровьем своих одноклубников. Он не должен был идти на свадьбу брата в такое время. Там было более 800 человек, половина из них целовала Салаха при встрече. Игрок показывает, что он важнее национальной сборной. И это приведёт к провалу", - сказал Мидо.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Salah toya getdiyi üçün tənqid olundu

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