Мохамед Салах может быть наказан полицией

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может быть наказан.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, причина связана с использованием 26-летним египетским полузащитником телефона во время вождения.

В английской полиции заявили о наличии видеозаписи, доказывающей использование Салахом телефона за рулем. На видео четко видно, как футболист едет на автомобиле, а вокруг множество болельщиков и детей.

Представитель "Ливерпуля" также подтвердил информацию об отправке видеозаписи в полицию. Представитель клуба заявил, что ни клуб, не футболист не будут комментировать случившееся.