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    Мохамед Салах может быть наказан полицией

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может быть наказан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, причина связана с использованием 26-летним египетским полузащитником телефона во время вождения. 

    В английской полиции заявили о наличии видеозаписи, доказывающей использование Салахом телефона за рулем. На видео четко видно, как футболист едет на автомобиле, а вокруг множество болельщиков и детей. 

    Представитель "Ливерпуля" также подтвердил информацию об отправке видеозаписи в полицию. Представитель клуба заявил, что ни клуб, не футболист не будут комментировать случившееся. 

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