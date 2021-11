Министр спорта Мальдив ударил соперника и получил красную карточку в игре сборной

Государственный министр по делам молодежи, спорта и общественной жизни Мальдив Ашад Али получил красную карточку в матче за национальную команду по футболу против сборной Сейшел в товарищеском турнире, который проходит на Шри-Ланке.

Как передает Report, 35-летний футболист вышел в добавленное ко второму тайму время и через две минуты ударил соперника локтем по голове. Арбитр показал игроку прямую красную карточку.

Пресс-секретарь Верховного суда Мальдив Амин Файсал подверг критике действия Али.

"Это не футбол! Ашад Али, это позор!" - написал Файсал в Twitter , прикрепив эпизод нарушения.