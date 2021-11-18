О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр спорта Мальдив ударил соперника и получил красную карточку в игре сборной

Министр спорта Мальдив ударил соперника и получил красную карточку в игре сборной Государственный министр по делам молодежи, спорта и общественной жизни Мальдив Ашад Али получил красную карточку в матче за национальную команду по футболу против сборной Сейшел в товарищеском турнире, который проходит на Шри-Ланке.
Футбол
18 ноября 2021 г. 03:48
Министр спорта Мальдив ударил соперника и получил красную карточку в игре сборной

Государственный министр по делам молодежи, спорта и общественной жизни Мальдив Ашад Али получил красную карточку в матче за национальную команду по футболу против сборной Сейшел в товарищеском турнире, который проходит на Шри-Ланке.

Как передает Report, 35-летний футболист вышел в добавленное ко второму тайму время и через две минуты ударил соперника локтем по голове. Арбитр показал игроку прямую красную карточку.

Пресс-секретарь Верховного суда Мальдив Амин Файсал подверг критике действия Али.

"Это не футбол! Ашад Али, это позор!" - написал Файсал в Twitter, прикрепив эпизод нарушения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
14 ноября 2021 г. 01:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi