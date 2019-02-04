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    "Милан" в гостях сыграл вничью с "Ромой"

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ «Рома» на своем поле провела матч с «Миланом» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. 

    Как передает Report, встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

    В составе римлян отличился полузащитник Николо Дзаньоло, у гостей забил нападающий Кшиштоф Пёнтек.

    «Милан» удерживает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Рома» занимает пятую строчку.

    Чемпионат Италии. 22-й тур

    «Рома» (Рим) — «Милан» (Милан) — 1:1 (0:1)

    Голы: Дзаньоло, 46. — Пёнтек, 26. 

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