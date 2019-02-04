"Милан" в гостях сыграл вничью с "Ромой"

4 февраля, 2019 08:21

https://report.az/storage/news/f111dcf5cf0e009d3f393a63f8892d1c/a0b5ecc9-eb0c-43d8-bc6e-07e58555d9fd_292.jpg Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ «Рома» на своем поле провела матч с «Миланом» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Как передает Report, встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе римлян отличился полузащитник Николо Дзаньоло, у гостей забил нападающий Кшиштоф Пёнтек. «Милан» удерживает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Рома» занимает пятую строчку. Чемпионат Италии. 22-й тур «Рома» (Рим) — «Милан» (Милан) — 1:1 (0:1) Голы: Дзаньоло, 46. — Пёнтек, 26.

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