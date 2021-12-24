Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться

Домашний матч "Карабах" против французского клуба "Марсель" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА может пройти на Бакинском олимпийском стадионе.

Домашний матч "Карабах" против французского клуба "Марсель" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА может пройти на Бакинском олимпийском стадионе.

Как стало известно Report, это связано с малым числом болельщиков, которым разрешено присутствовать на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова (только 15 500 болельщиков от вместимости стадиона в 31 200 болельщиков в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров).

На олимпийском стадионе вместимостью 68 000 человек разрешается присутствие 34 000 болельщиков.

С учетом известности "Марселя" и значимости матча ожидается участие большого числа болельщиков. Пресс-секретарь "Карабаха" Гюндюз Аббасзаде не исключил возможность проведения игры на олимпийском стадионе, однако отметил, что конкретного решения пока не имеется.

По данным официального сайта УЕФА, первый матч между "Карабахом" и "Марселем" состоится 17 февраля 2022 года на стадионе "Марселя", а ответный 24 февраля на республиканском стадионе в Баку.