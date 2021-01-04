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Месси за карьеру сделал 300 голевых передач

Месси за карьеру сделал 300 голевых передач Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Уэски» (1:0) стал автором голевого паса на Френки Де Йонга.
Футбол
4 января 2021 г. 08:32
Месси за карьеру сделал 300 голевых передач
Лионель Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (1:0) стал автором голевого паса на Френки Де Йонга.

Как передает Report, Месси достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру. Он сделал 260 передач в 750 матчах в составе сине-гранатовых, а также еще 40 - в 142 матчах за сборную Аргентины. При этом игра с "Уэской" стала для Месси 500-й в рамках Ла Лиги.

Аргентинец проводит 17-й сезон в основном составе "Барселоны". В чемпионатах Испании 33-летний аргентинец забил 451 гол и сделал 185 результативных передач, а "Барса" одержала при этом 368 побед. Месси является 10-кратным чемпионом Испании.

Ранее Месси отметился знаменательным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (3:0). Аргентинец, забив мяч в ворота соперника на 65-й минуте, превзошел рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету 33-летнего аргентинца стало 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.

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