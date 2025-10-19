Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС
Футбол
- 19 октября, 2025
- 11:03
Нападающий сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС.
Как сообщает Report, в заключительном матче сезона против "Нэшвилла" (5:2) Месси оформил хет-трик и отметился голевой передачей.
Таким образом, он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 29 голами.
По итогам регулярного чемпионата "Интер Майами" занял третье место в Восточной конференции с 65 очками и вышел в плей-офф. "Нэшвилл" завершил сезон шестым, набрав 54 очка. Команды снова встретятся в этом раунде. Серия продлится до двух побед, первый матч пройдет в Майами 24 октября.
Отметим, что 38-летний Месси выступает за американский клуб с 2023 года, его контракт рассчитан до конца 2025 года.
