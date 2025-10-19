İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Lionel Messi MLS-in müntəzəm mövsümünün bombardiri olub

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 10:27
    Lionel Messi MLS-in müntəzəm mövsümünün bombardiri olub

    Argentina millisinin və "İnter Mayami" klubunun hücumçusu Lionel Messi ABŞ-nin əsas futbol liqası olan MLS-in müntəzəm çempionatında bombardir olub.

    "Report" xəbər verir ki, mövsümün son oyununda "Neşvilla" ilə qarşılaşan "İnter Mayami" 5:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qarşılaşmada Messi het-trik edərək komandasının qələbəsində əsas rol oynayıb.

    Bununla da o, 29 qolla çempionatın bombardiri adını qazanıb.

    "İnter Mayami" Şərq Konfransında üçüncü yeri tutaraq pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    Komanda bu raundda yenidən "Neşvilla" ilə qarşılaşacaq. Seriya iki qələbəyədək davam edəcək, ilk oyun oktyabrın 24-də Mayamidə keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, 38 yaşlı Messi 2023-cü ildən "İnter Mayami"nin heyətində çıxış edir.

    Lionel Messi “İnter Mayami”
    Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС

    Son xəbərlər

    11:18

    Cəlilabadda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    11:17

    ABŞ-də yol qəzasında 9-u azyaşlı olmaqla 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:03

    Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri keçirilir

    Digər ölkələr
    11:01

    Azərbaycanın üç boksçusu Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    10:42

    Ukrayna ordusu Orenburqda qaz emalı zavoduna PUA-lara hücum edib

    Region
    10:27

    Lionel Messi MLS-in müntəzəm mövsümünün bombardiri olub

    Futbol
    10:20

    DYP "Təmiz Hava" aylığı elan edib

    Daxili siyasət
    10:02
    Foto

    Kaliforniyada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının ildönümü qeyd olunub

    Diaspor
    09:58

    Göygöldə ər və həyat yoldaşını avtomobil vurub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti