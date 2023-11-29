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Месси не попал в сборную лучших игроков сезона в MLS

Месси не попал в сборную лучших игроков сезона в MLS Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси по итогам минувшего сезона не попал в сборную лучших футболистов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Футбол
29 ноября 2023 г. 02:51
Месси не попал в сборную лучших игроков сезона в MLS

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси по итогам минувшего сезона не попал в сборную лучших футболистов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Места в атаке заняли Георгиос Якумакис ("Атланта"), Кучо Эрнандес ("Коламбус Крю") и Дени Буанга ("ЛосАнджелес"). Символический состав определяли представители СМИ, игроки MLS и технический персонал клубов лиги.

27 ноября стало известно, что Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo. На второй позиции расположился нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Тройку лучших футболистов века замкнул Андрес Иньеста. Сейчас испанец выступает за "Эмирейтс" из ОАЭ.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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