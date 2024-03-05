Матч "Карабаха" с "Байером 04" обслужит французская судейская бригада

Первый матч "Карабаха" против немецкого клуба "Байер 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА обслужит французская судейская бригада.

Первый матч "Карабаха" против немецкого клуба "Байер 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА обслужит французская судейская бригада.

Как сообщает Report, главным судьей назначен 40-летний арбитр Бенуа Бастьен.

Ему будут помогать Хишам Закрани и Орельен Бертомье, а Жереми Пиньяр будет резервным судьей.

За VAR будет отвечать Бенуа Мийо, ему будет ассистировать Эрик Ваттелье. Инспектором матча станет Ичко Лозев из Болгарии.

Матч "Карабах" - "Байер 04" состоится 7 марта в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет через неделю в Леверкузене.