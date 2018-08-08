Матч "Карабах" - "Зиря" отложен

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Матч открытия сезона 2018/2019 в Премьер-лиге Азербайджана по футболу отложен.

Как сообщает Report, это произошло на основе обращения в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) представляющего Азербайджан в Лиге чемпионов клуба "Карабах".

Агдамский клуб попросил отложить встречу с "Зиря" в I туре для еще лучшей подготовки к предстоящему 14 августа ответному матчу с белорусским БАТЭ в III квалификационном раунде.

С учетом выступления чемпиона Азербайджана на самом престижном клубном турнире континента, Профессиональная футбольная лига перенесла предусмотренный 10 августа матч "Карабах" - "Зиря" на 26 сентября.

Отметим, что из-за отмены матча "Карабах" - "Зиря", матч открытия пройдет 11 августа на стадионе "Dalğa Arena" между клубами "Сумгайыт" и "Нефтчи". Игра начнется в 20:00. Причина не проведения данного матча на стадионе "Kapital Bank Arena" связана с закрытием сумгайытского стадиона на ремонт. 12 августа сначала "Габала" примет "Сабаиль". Матч начнется на Габалинском городском стадионе в 19:00. А в 21:00 "Кешля" примет команду "Сабах" на стадионе "ASK Arena".