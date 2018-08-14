Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Футболист итальянского "Ювентуса" Марио Манджукич завершил карьеру в национальной сборной Хорватии.

Как сообщает Report, информацию распространил Хорватский футбольный союз.

В заявлении официальному сайту 32-летний нападающий сказал: "Никто не идеален. Я потерял на поле мяч, но полностью отдался игровому полю. Выражаю признательность болельщикам, которые были рядом со мной и командой".

Отметим, что Марио Манджукич с 33 голами является вторым в списке бомбардиров сборной Хорватии, где выступает с 2007 года.

На первой ступени Давор Шукер с 45-ю мячами. Манджукич также является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.