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    Марио Манджукич завершил карьеру в национальной сборной Хорватии

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Футболист итальянского "Ювентуса" Марио Манджукич завершил карьеру в национальной сборной Хорватии. 

    Как сообщает Report, информацию распространил Хорватский футбольный союз.  

    В заявлении официальному сайту 32-летний нападающий сказал: "Никто не идеален. Я потерял на поле мяч, но полностью отдался игровому полю. Выражаю признательность болельщикам, которые были рядом со мной и командой". 

    Отметим, что Марио Манджукич с 33 голами является вторым в списке бомбардиров сборной Хорватии, где выступает с 2007 года.

    На первой ступени Давор Шукер с 45-ю мячами. Манджукич также является серебряным призером чемпионата мира 2018 года. 

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