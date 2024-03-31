"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" в центральном матче тура АПЛ

В центральном матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".

В центральном матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".

Как сообщает Report , встреча в Манчестере завершилась со счетом 0:0.

"Манчестер Сити" владел мячом более 70% игрового времени, но нанес всего один удар в створ ворот. "Арсенал" отметился двумя ударами в створ ворот соперника.

В турнирной таблице чемпионата Англии "горожане" занимают третье место, набрав 64 очка, "канониры" же занимают вторую строчку, имея в активе 65 баллов. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль", набрав 67 очков.

Также в зоне Лиги чемпионов сейчас находится бирмингемская "Астон Вилла", которая набрала 59 баллов.

"Лутон", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" сейчас находятся в зоне вылета.

В следующем матче "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой". Встреча пройдет 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 23:15 по бакинскому времени. "Арсенал" на своем поле сыграет с "Лутоном". Матч также пройдет 3 апреля, старт запланирован на 22:30 по бакинскому времени.