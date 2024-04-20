О нас

"Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинале Кубка Англии

"Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Футбол
20 апреля 2024 г. 23:35
Манчестер Сити победил Челси в полуфинале Кубка Англии

"Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась победой "горожан" со счетом 1:0, гол забил Бернарду Силва (84).

"Сити" в 13-й раз сыграет в финале Кубка Англии, клуб является семикратным и действующим победителем старейшего турнира в мировом футболе.

В решающем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет с победителем матча "Ковентри Сити" - "Манчестер Юнайтед", который пройдет в воскресенье. Финал состоится 25 мая, оба матча также примет Уэмбли".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” finala çıxıb

Другие новости из категории

Премьер-лига: Зиря в меньшинстве победила Нефтчи
Премьер-лига: "Зиря" в меньшинстве победила "Нефтчи"
20 апреля 2024 г. 22:07
Премьер-лига: Карабах сыграл вничью с Габала
Премьер-лига: "Карабах" сыграл вничью с "Габала"
20 апреля 2024 г. 18:29
Премьер-лига: Карабах примет Габалу, а клуб Зиря - Нефтчи
Премьер-лига: "Карабах" примет "Габалу", а клуб "Зиря" - "Нефтчи"
20 апреля 2024 г. 09:49
Нефтчи переедет на новую учебно-тренировочную базу в начале сезона 2024/2025
"Нефтчи" переедет на новую учебно-тренировочную базу в начале сезона 2024/2025
19 апреля 2024 г. 13:12
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
19 апреля 2024 г. 11:29
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
19 апреля 2024 г. 11:12
Байер установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов Европы
"Байер" установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов Европы
19 апреля 2024 г. 10:16
Тур Премьер-лиги Азербайджана стартует с Товуза
Тур Премьер-лиги Азербайджана стартует с Товуза
19 апреля 2024 г. 09:29
Определились все полуфиналисты Лиги конференций
Определились все полуфиналисты Лиги конференций
19 апреля 2024 г. 05:13
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
19 апреля 2024 г. 02:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi