"Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинале Кубка Англии

"Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.

"Манчестер Сити" победил "Челси" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась победой "горожан" со счетом 1:0, гол забил Бернарду Силва (84).

"Сити" в 13-й раз сыграет в финале Кубка Англии, клуб является семикратным и действующим победителем старейшего турнира в мировом футболе.

В решающем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет с победителем матча "Ковентри Сити" - "Манчестер Юнайтед", который пройдет в воскресенье. Финал состоится 25 мая, оба матча также примет Уэмбли".