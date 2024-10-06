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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот установил новый рекорд

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот установил новый рекорд Главный тренер английского клуба "Ливерпуль" Арне Слот установил клубный рекорд.
Футбол
6 октября 2024 г. 11:47
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот установил новый рекорд

Главный тренер английского клуба "Ливерпуль" Арне Слот установил клубный рекорд.

Как передает Report, 46-летний голландский специалист стал первым тренером в истории клуба, под руководством которого клуб одержал 9 побед в первых 10 матчах.

5 октября "красные" обыграли "Кристал Пэлас" (1:0) в матче 7-го тура АПЛ и сохранили лидерство.

Арне Слот занял свою должность перед началом текущего сезона, перебравшись из нидерландского "Фейеноорда".

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ после семи туров с 18 набранными очками. Под руководством Слота команда проиграла лишь "Ноттингем Форест" (0:1) в 4-м туре АПЛ.

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