Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот установил новый рекорд

Главный тренер английского клуба "Ливерпуль" Арне Слот установил клубный рекорд.

Главный тренер английского клуба "Ливерпуль" Арне Слот установил клубный рекорд.

Как передает Report, 46-летний голландский специалист стал первым тренером в истории клуба, под руководством которого клуб одержал 9 побед в первых 10 матчах.

5 октября "красные" обыграли "Кристал Пэлас" (1:0) в матче 7-го тура АПЛ и сохранили лидерство.

Арне Слот занял свою должность перед началом текущего сезона, перебравшись из нидерландского "Фейеноорда".

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ после семи туров с 18 набранными очками. Под руководством Слота команда проиграла лишь "Ноттингем Форест" (0:1) в 4-м туре АПЛ.