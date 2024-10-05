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Премьер-лига: В матче "Сабах" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился

Премьер-лига: В матче "Сабах" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился В матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским "Сабахом" и "Араз-Нахчываном" победитель не определился.
Футбол
5 октября 2024 г. 22:12
Премьер-лига: В матче Сабах - Араз-Нахчыван победитель не определился

В матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским "Сабахом" и "Араз-Нахчываном" победитель не определился.

Как сообщает Report", встреча на "Банк Республика Арене" завершилась со счетом 1:1.

На 5-й минуте игрок столичной команды Павол Сафранко открыл счет, спустя три минуты Фелипе Сантос сравнял счет. Других голов в матче забито не было.

После этого результата "Сабах" увеличил количество очков до 15 (5-е место), а "Араз-Нахчыван" - до 17 (2-е место).

Отметим, что в другой встрече тура, прошедшей сегодня, "Сабаил" обыграл "Шамахы" со счетом 2:0, в стартовой игре накануне "Кяпаз" одолел "Нефтчи" - 4:3. Итоги тура будут подведены после матчей "Туран-Товуз" - "Зиря" и "Сумгайыт" - "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" - "Araz-Naxçıvan" matçında qalib müəyyənləşməyib

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