Палестина обратилась с жалобой в ФИФА и МОК по задержанию Израилем генсека федерации

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный олимпийский комитет (МОК) по задержанию Израилем генерального секретаря организации Фираса Абу-Хиляля.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный олимпийский комитет (МОК) по задержанию Израилем генерального секретаря организации Фираса Абу-Хиляля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба PFA.

"Задержание генерального секретаря федерации более чем на 4 часа представляет собой продолжение серии нарушений в отношении палестинского спорта, затрагивающих все элементы игры, будь то убийства, аресты, ранения, перемещения или разрушение инфраструктуры, что является явным нарушением Олимпийской хартии и всех международных и спортивных правил и законов. Мы возобновляем наше требование, чтобы все международные и региональные спортивные учреждения твердо стояли на том, чтобы положить конец нарушениям", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что задержание генерального секретаря произошло не в первый раз.

Отметим, что генсека PFA задержали в четверг, когда тот покидал страну, чтобы присоединиться к сборной Палестины, выполняющей подготовку к отборочным матчам к чемпионату мира 2026 года.

В феврале футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.