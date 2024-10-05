Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча IX тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча IX тура

Сегодня в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.

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Сегодня в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча. Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" у себя дома примет "Шамахы". Матч на ASCO Arena начнется в 17:00. Затем в 19:30 "Сабах" проверит на прочность команду "Араз-Нахчыван". Встреча состоится на Bank Respublika Arena. Премьер-лига Азербайджана IX тур 5 октября 17:00. "Сабаил" – "Шамахы" Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльвин Байрамов. VAR: Ингилаб Мамедов. AVAR: Намик Гусейнов. Судья-инспектор: Иманхан Султани. Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева. ASCO Arena. 19:30. "Сабах" – "Араз-Нахчыван" Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Муслюм Алиев, Рауф Аллахвердиев. VAR: Рауф Джабаров. AVAR: Рахман Имами. Судья-инспектор: Рахим Гасанов. Представитель АФФА: Зумруд Агаева. Bank Respublika Arena. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram