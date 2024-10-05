Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча IX тура

Сегодня в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" у себя дома примет "Шамахы".
Матч на ASCO Arena начнется в 17:00.
Затем в 19:30 "Сабах" проверит на прочность команду "Араз-Нахчыван". Встреча состоится на Bank Respublika Arena.
Премьер-лига Азербайджана
IX тур
5 октября
17:00. "Сабаил" – "Шамахы"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльвин Байрамов.
VAR: Ингилаб Мамедов.
AVAR: Намик Гусейнов.
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.
ASCO Arena.
19:30. "Сабах" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Муслюм Алиев, Рауф Аллахвердиев.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Рахман Имами.
Судья-инспектор: Рахим Гасанов.
Представитель АФФА: Зумруд Агаева.
Bank Respublika Arena.