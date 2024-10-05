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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча IX тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча IX тура Сегодня в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
Футбол
5 октября 2024 г. 09:19
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча IX тура

Сегодня в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" у себя дома примет "Шамахы".

Матч на ASCO Arena начнется в 17:00.

Затем в 19:30 "Сабах" проверит на прочность команду "Араз-Нахчыван". Встреча состоится на Bank Respublika Arena.

Премьер-лига Азербайджана

IX тур

5 октября

17:00. "Сабаил" – "Шамахы"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльвин Байрамов.

VAR: Ингилаб Мамедов.

AVAR: Намик Гусейнов.

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.

ASCO Arena.

19:30. "Сабах" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Муслюм Алиев, Рауф Аллахвердиев.

VAR: Рауф Джабаров.

AVAR: Рахман Имами.

Судья-инспектор: Рахим Гасанов.

Представитель АФФА: Зумруд Агаева.

Bank Respublika Arena.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün IX turun daha iki oyunu keçiriləcək

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