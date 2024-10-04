ФИФА инициирует новое трансферное окно ради клубного чемпионата мира

Совет Международной футбольной федерации (ФИФА) согласовал временные изменения трансферных правил в преддверии клубного чемпионата мира 2025 года, которые позволят футболистам сменить команду раньше обычного.

Совет Международной футбольной федерации (ФИФА) согласовал временные изменения трансферных правил в преддверии клубного чемпионата мира 2025 года, которые позволят футболистам сменить команду раньше обычного.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте ФИФА.

Согласно информации, ассоциации-члены ФИФА, чьи команды примут участие в турнире, могут по своему усмотрению открыть дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня следующего года. В таком случае игроки, контракты которых рассчитаны до 30 июня, смогут сменить команду раньше.

Что касается тех клубов, у которых контракты с игроками истекают посреди турнира, они смогут заявить новых футболистов с 27 июня по 3 июля в пределах установленного лимита.

Отметим, что турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые примут участие 32 клуба из шести конфедераций. Среди них будут "Реал", ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити", "Интер" и другие топ-клубы. Среди потенциальных свободных агентов следующим летом будут Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля" и капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.