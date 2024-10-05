Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Шамахы" в матче 9-го тура

Бакинский "Сабаил" обыграл "Шамахы" из одноименного города в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Бакинский "Сабаил" обыграл "Шамахы" из одноименного города в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча на ASCO Arena завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 27-й минуте забил Горка Ларучча, на 68-й минуте Мади Гета удвоил преимущество столичной команды, этот мяч оказался последним в игре.

После этой победы "Сабаил" увеличил число очков в активе до 7 и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. "Шамахы" с 12 очками занимает шестое место.

Отметим, что во втором матче дня "Сабах" встретится с "Араз-Нахчыван". Накануне "Кяпаз" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:3.