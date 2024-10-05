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Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Шамахы" в матче 9-го тура

Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Шамахы" в матче 9-го тура Бакинский "Сабаил" обыграл "Шамахы" из одноименного города в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
5 октября 2024 г. 19:16
Премьер-лига Азербайджана: Сабаил обыграл Шамахы в матче 9-го тура

Бакинский "Сабаил" обыграл "Шамахы" из одноименного города в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на ASCO Arena завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 27-й минуте забил Горка Ларучча, на 68-й минуте Мади Гета удвоил преимущество столичной команды, этот мяч оказался последним в игре.

После этой победы "Сабаил" увеличил число очков в активе до 7 и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. "Шамахы" с 12 очками занимает шестое место.

Отметим, что во втором матче дня "Сабах" встретится с "Араз-Нахчыван". Накануне "Кяпаз" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:3.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Səbail" "Şamaxı"nı məğlub edib

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