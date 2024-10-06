В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура.
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Во второй игре "Карабах" в гостях сыграет с "Сумгайытом", матч начнется в 20:00.
Премьер-лига Азербайджана
9-й тур
6 октября
17:45. "Туран Товуз" – "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Товузский городской стадион.
20:00. "Сумгайыт" – "Карабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Эюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:3, "Сабаил" оказался сильнее "Шамахы" - 2:0, а в матче "Сабах" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился (1:1).