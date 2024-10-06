О нас

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура.
Футбол
6 октября 2024 г. 09:40
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся два матча. Сначала "Туран Товуз" примет "Зиря", старт встречи запланирован на 17:45.

Во второй игре "Карабах" в гостях сыграет с "Сумгайытом", матч начнется в 20:00.

Премьер-лига Азербайджана
9-й тур
6 октября

17:45. "Туран Товуз" – "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Товузский городской стадион.

20:00. "Сумгайыт" – "Карабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Эюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:3, "Сабаил" оказался сильнее "Шамахы" - 2:0, а в матче "Сабах" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился (1:1).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün IX tura yekun vurulacaq

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
4 октября 2024 г. 13:36
СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
ВидеоСМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
1 октября 2024 г. 22:40
В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран
В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран
4 октября 2024 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi