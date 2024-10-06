В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 9-го тура.

Как сообщает Report , в последний игровой день состоятся два матча. Сначала "Туран Товуз" примет "Зиря", старт встречи запланирован на 17:45.

Во второй игре "Карабах" в гостях сыграет с "Сумгайытом", матч начнется в 20:00.

Премьер-лига Азербайджана

9-й тур

6 октября

17:45. "Туран Товуз" – "Зиря"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Товузский городской стадион.

20:00. "Сумгайыт" – "Карабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Эюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:3, "Сабаил" оказался сильнее "Шамахы" - 2:0, а в матче "Сабах" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился (1:1).