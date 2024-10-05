О нас

Мбаппе отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба

Мбаппе отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в одной из социальных сетей отреагировал на сокращение срока дисквалификации полузащитника туринского "Ювентуса" Поля Погба.
Футбол
5 октября 2024 г. 06:46
Мбаппе отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в одной из социальных сетей отреагировал на сокращение срока дисквалификации полузащитника туринского "Ювентуса" Поля Погба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"О боже", - написал Мбаппе в комментариях под публикацией Погба.

Напомним, что в августе минувшего года французский полузащитник Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего игрока, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mbappe Poqbanın diskvalifikasiya müddətinin azaldılmasına reaksiya verib

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
СМИ: дочь лидера группировки Хезболла погибла при ударе Израиля по Бейруту
СМИ: дочь лидера группировки "Хезболла" погибла при ударе Израиля по Бейруту
28 сентября 2024 г. 11:53
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
1 октября 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi