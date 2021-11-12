Маленькая девочка прорвалась на поле, чтобы обнять Роналду

В Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива" состоялся матч 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей - 0:0.

В Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива" состоялся матч 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей - 0:0.

Как передает Report со ссылкой на "Matç TV", несмотря на отсутствие забитых мячей, болельщикам этот матч может запомниться достаточно трогательным моментом, который произошел сразу после финального свистка. На поле удалось прорваться маленькой девочке, целью которой было обняться с кумиром - 36-летним португальским форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который не отказал своей поклоннице.

Напомним, Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии - в активе обеих команд по 17 очков, однако португальцы выше по дополнительным показателям. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне (Португалия).