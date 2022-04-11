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Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе "Карабаха"

Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе "Карабаха" Футболист Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе клуба "Карабах" и является рекордсменом по этому показателю.
Футбол
11 апреля 2022 г. 12:02
Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе Карабаха

Футболист Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе клуба "Карабах" и является рекордсменом по этому показателю.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ), юбилейная игра пришлась на 22 тур Премьер-лиги.

Выездная встреча с одноименной командой в Сумгайыте (3:0) ознаменовалась 500-ым по счету матчем в карьере защитника. За эти матчи М.Медведев забил 17 голов.

Он сыграл 340 матчей в Премьер-лиге (12 голов), 114 матчей в еврокубках (3 гола), 46 матчей в Кубке страны (2 гола).

Защитник, который на протяжении всей карьеры выступал только в составе "Карабаха", дебютировал в основной команде клуба в 2006 году.

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Версия на азербайджанском языке Maksim Medvedev "Qarabağ"da 500-cü oyununu keçirib

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