Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе "Карабаха"

Футболист Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе клуба "Карабах" и является рекордсменом по этому показателю.

Футболист Максим Медведев провел свой 500-й матч в составе клуба "Карабах" и является рекордсменом по этому показателю.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ), юбилейная игра пришлась на 22 тур Премьер-лиги.

Выездная встреча с одноименной командой в Сумгайыте (3:0) ознаменовалась 500-ым по счету матчем в карьере защитника. За эти матчи М.Медведев забил 17 голов.

Он сыграл 340 матчей в Премьер-лиге (12 голов), 114 матчей в еврокубках (3 гола), 46 матчей в Кубке страны (2 гола).

Защитник, который на протяжении всей карьеры выступал только в составе "Карабаха", дебютировал в основной команде клуба в 2006 году.