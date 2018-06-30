Лука Модрич: “Не люблю когда меня с кем-то сравнивают”

Москва. 30 июня. REPORT.AZ/ “Я не люблю, когда сравнивают футболистов, тем более, когда кого-то сравнивают со мной”.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил капитан сборной Хорватии Лука Модрич перед игрой 1/8 финала против сборной Дании.

По его словам, он играет на результат, а не для того, чтобы забить самому.

"Не важно, кто забьет гол, главное победа. Настало время нашему поколению преодолеть барьер, который не удавалось пройти с 1998 года", - сказал Лука Модрич.

Парируя выпад журналиста сравнившего его с датским вундеркиндом Кристианом Эриксеном, Модрич заявил, что не любит сравнений, но уважает оппонента.

"Я не люблю, когда сравнивают футболистов, тем более, когда кого-то сравнивают со мной. Эриксен провел замечательный сезон в "Тотенхеме" - он лучший игрок сборной Дании. Но результат завтрашней игры будет зависеть от командных действий, а не от одного игрока", - отметил полузащитник мадридского "Реала".

Он также похвалил коллег по сборной Хорватии.

"Мы прекрасно играли в группе. Но завтрашний матч будет серьезным испытанием", - сказал Лука Модрич.