В Азербайджане лучший игрок сезона определится путем голосования среди членов команды

Лучший игрок сезона второй раз подряд определится путем голосования среди членов команды, ведущей борьбу в Премьер-лиге Азербайджана.

В опросе, проводимом Центром спортивных исследований при поддержке Report, примут участие игроки, указанные на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги в составе основных команд.

По сравнению с прошлым сезоном, на этот раз в голосовании также примут участие главные тренеры. Футболист сезона 2018/2019 будет объявлен в ближайшее время.

Отметим, что лучшим футболистом сезона 2017/2018 стал ныне выступающий в "Сабах" Джавид Имамвердиев.