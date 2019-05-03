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В Азербайджане лучший игрок сезона определится путем голосования среди членов команды

Лучший игрок сезона определится путем голосования среди членов команды

Лучший игрок сезона второй раз подряд определится путем голосования среди членов команды, ведущей борьбу в Премьер-лиге Азербайджана.

В опросе, проводимом Центром спортивных исследований при поддержке Report, примут участие игроки, указанные на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги в составе основных команд. 

По сравнению с прошлым сезоном, на этот раз в голосовании также примут участие главные тренеры. Футболист сезона 2018/2019 будет объявлен в ближайшее время. 

Отметим, что лучшим футболистом сезона 2017/2018 стал ныне выступающий в "Сабах" Джавид Имамвердиев. 

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