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Лучший молодой футболист Европы исключен из основного состава "Барселоны"

Лучший молодой футболист Европы исключен из основного состава "Барселоны" Ла Лига исключила испанского футболиста "Барселоны" Гави из заявки основного состава каталонского клуба.
Футбол
24 марта 2023 г. 21:27
Лучший молодой футболист Европы исключен из основного состава Барселоны

Ла Лига исключила испанского футболиста "Барселоны" Гави из заявки основного состава каталонского клуба.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, ранее суд отклонил апелляцию "Барселоны" на решение регистрации контракта 18-летнего полузащитника. Таким образом, Гави теперь вновь считается игроком молодежного состава сине-гранатовых.

В сентябре клуб объявил о продлении контракта с хавбеком до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

В нынешнем сезоне игрок провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.

В октябре 2022 года Гави стал обладателем награды Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года).

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