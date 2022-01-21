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"Ливерпуль" поставил новый рекорд

"Ливерпуль" поставил новый рекорд Английский футбольный клуб "Ливерпуль" поставил новый рекорд.
Футбол
21 января 2022 г. 09:25
Ливерпуль поставил новый рекорд

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" поставил новый рекорд.

Как передает Report, подопечные Юргена Клоппа, победив в ответном матче "Арсенал" (0:2), вышли в финал Кубка Лиги.

Выход в финал Кубка лиги стало для "Ливерпуля" уже 13-м в клубной истории, что является новым рекордом турнира. В предыдущих 12 встречах команда 8 раз побеждала и 4 раза уступила сопернику.

Первый полуфинальный матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" завершился без голов. 27 февраля "Ливерпуль" сыграет в финале против "Челси".

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