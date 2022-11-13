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Лионель Месси: Гвардиола причинил много "вреда" футболу

Лионель Месси: Гвардиола причинил много "вреда" футболу Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси заявил, что Хосеп Гвардиола причинил много «вреда» футболу.
Футбол
13 ноября 2022 г. 09:57
Лионель Месси: Гвардиола причинил много вреда футболу

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси заявил, что Хосеп Гвардиола причинил много "вреда" футболу.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью футболисту Хорхе Вальдано в программе Universo Valdano.

По словам Месси, в те времена все хотели копировать Гвардиолу, потому что-то, что он делал, казалось простым. "В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали", - признал футболист.

"Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и доносить до вас свои идеи", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Специалист на протяжении четырех сезонов возглавлял "Барселону". Под его руководством команда три раза выигрывала чемпионат Испании, дважды Кубок страны, а также дважды - Лигу чемпионов. Месси выступал за каталонский клуб под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.

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Версия на азербайджанском языке Messi Qvardiolanın futbola çox "zərər" verdiyini bildirib

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