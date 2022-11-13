Лионель Месси: Гвардиола причинил много "вреда" футболу

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси заявил, что Хосеп Гвардиола причинил много «вреда» футболу.

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси заявил, что Хосеп Гвардиола причинил много "вреда" футболу.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью футболисту Хорхе Вальдано в программе Universo Valdano .

По словам Месси, в те времена все хотели копировать Гвардиолу, потому что-то, что он делал, казалось простым. "В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали", - признал футболист.

"Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и доносить до вас свои идеи", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Специалист на протяжении четырех сезонов возглавлял "Барселону". Под его руководством команда три раза выигрывала чемпионат Испании, дважды Кубок страны, а также дважды - Лигу чемпионов. Месси выступал за каталонский клуб под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.