Лига конференций: "Кешля" крупно уступила "Сочи"

Последний обладатель Кубка Азербайджана "Кешля" стартовал в Лиге конференций УЕФА.

Последний обладатель Кубка Азербайджана "Кешля" стартовал в Лиге конференций УЕФА.

Как сообщает Report, столичный клуб в первом матче второго отборочного раунда встречался с российским "Сочи". Игра, проходившая на стадионе "Фишт" завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Российская команда открыла счет на десятой минуте. Родригао забил мяч головой после паса Кристиана Нобоа с углового. Во второй половине встречи отличился уже сам эквадорец, реализовав 11-метровый удар. Счет до крупного довел Максим Барсов. В роли ассистента вновь выступил Нобоа.

Ответная встреча пройдет 29 июля в Баку. Победитель сыграет с сильнейшим в паре "Партизан" (Сербия) - "Дунайска Стреда" (Словакия).