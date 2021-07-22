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Лига конференций: "Кешля" крупно уступила "Сочи"

Лига конференций: "Кешля" крупно уступила "Сочи" Последний обладатель Кубка Азербайджана "Кешля" стартовал в Лиге конференций УЕФА.
Футбол
22 июля 2021 г. 21:56
Лига конференций: Кешля крупно уступила Сочи

Последний обладатель Кубка Азербайджана "Кешля" стартовал в Лиге конференций УЕФА.

Как сообщает Report, столичный клуб в первом матче второго отборочного раунда встречался с российским "Сочи". Игра, проходившая на стадионе "Фишт" завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Российская команда открыла счет на десятой минуте. Родригао забил мяч головой после паса Кристиана Нобоа с углового. Во второй половине встречи отличился уже сам эквадорец, реализовав 11-метровый удар. Счет до крупного довел Максим Барсов. В роли ассистента вновь выступил Нобоа.

Ответная встреча пройдет 29 июля в Баку. Победитель сыграет с сильнейшим в паре "Партизан" (Сербия) - "Дунайска Стреда" (Словакия).

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Keşlə" Rusiyada darmadağın oldu

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