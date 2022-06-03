Лига Наций: Сборные Испании и Португалии сыграли вничью

Сборная Испании по футболу дома со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Португалии в матче первого тура группы 2 дивизиона A Лиги наций.

Сборная Испании по футболу дома со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Португалии в матче первого тура группы 2 дивизиона A Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в четверг в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

В составе испанцев гол забил Альваро Мората (25-я минута). У португальцев отличился Рикарду Орта (82). В следующем матче испанцы сыграют со сборной Чехии, а португальцы - со сборной Швейцарии. Обе встречи пройдут 5 июня.

Отметим, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа состоятся 2-14 июня и 22-27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.