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Лига наций: Англия принимает Германию, а Венгрия - Италию

Лига наций: Англия принимает Германию, а Венгрия - Италию Сегодня состоятся очередные игры последнего - VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
26 сентября 2022 г. 07:36
Лига наций: Англия принимает Германию, а Венгрия - Италию

Сегодня состоятся очередные игры последнего - VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах А, В, С и D состоятся 7 матчей.

В Лиге А Венгрия примет Италию. Хозяевам поля достаточно будет сыграть вничью, чтобы выйти в финальную стадию. Покинувшая Лигу А Англия, примет Германию.

Лига наций УЕФА

V тур

Лига А

3 группа

22:45. Англия - Германия

22:45. Венгрия - Италия

Очки: Венгрия - 10, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.

Лига В

22:45. Черногория - Финляндия

22:45. Румыния - Босния и Герцеговина

Очки: Босния и Герцеговина - 11, Черногория - 7, Финляндия - 5, Румыния - 4.

Лига С

22:45. Гибралтар - Грузия

22:45. Северная Македония - Болгария

Очки: Грузия - 13, Северная Македония - 7, Болгария - 6, Гибралтар - 1.

Лига D

22:45. Сан-Марино - Эстония

Очки: Эстония - 9, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.

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