Лига наций: Англия принимает Германию, а Венгрия - Италию

Сегодня состоятся очередные игры последнего - VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лигах А, В, С и D состоятся 7 матчей.
В Лиге А Венгрия примет Италию. Хозяевам поля достаточно будет сыграть вничью, чтобы выйти в финальную стадию. Покинувшая Лигу А Англия, примет Германию.
Лига наций УЕФА
V тур
Лига А
3 группа
22:45. Англия - Германия
22:45. Венгрия - Италия
Очки: Венгрия - 10, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.
Лига В
22:45. Черногория - Финляндия
22:45. Румыния - Босния и Герцеговина
Очки: Босния и Герцеговина - 11, Черногория - 7, Финляндия - 5, Румыния - 4.
Лига С
22:45. Гибралтар - Грузия
22:45. Северная Македония - Болгария
Очки: Грузия - 13, Северная Македония - 7, Болгария - 6, Гибралтар - 1.
Лига D
22:45. Сан-Марино - Эстония
Очки: Эстония - 9, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.