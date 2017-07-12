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    Лига Европы. Бакинский "Интер" переиграл люксембургскую Фолу Эш - ВИДЕО

    Единственный мяч на 89-й минуте провел Мирхусейн Сеидов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Интер" из Баку взял верх над люксембуржской "Фолой" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0.

    Как передает Report, единственный мяч на 89-й минуте провел Мирхусейн Сеидов.

    Ответный поединок состоится 20 июля.

    Отметим, что "Фолу" возглавляет рекордсмен по числу матчей за сборную Люксембурга, экс-защитник ряда немецких и французских клубов Жефф Штрассер.

    Лига Европы, 2-й отборочный раунд, Первый матч

    "Интер" (Азербайджан) - "Фола" (Люксембург) - 1:0 (0:0)

    Гол: Сеидов, 89.

    Еще 32 матча этой стадии Лиги Европы будут сыграны завтра, 13 июля.

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