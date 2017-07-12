Лига Европы. Бакинский "Интер" переиграл люксембургскую Фолу Эш - ВИДЕО

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Интер" из Баку взял верх над люксембуржской "Фолой" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0.

Как передает Report, единственный мяч на 89-й минуте провел Мирхусейн Сеидов.

Ответный поединок состоится 20 июля.

Отметим, что "Фолу" возглавляет рекордсмен по числу матчей за сборную Люксембурга, экс-защитник ряда немецких и французских клубов Жефф Штрассер.

Лига Европы, 2-й отборочный раунд, Первый матч

"Интер" (Азербайджан) - "Фола" (Люксембург) - 1:0 (0:0)

Гол: Сеидов, 89.

Еще 32 матча этой стадии Лиги Европы будут сыграны завтра, 13 июля.