Лига Европы: 20 команд могут выйти в плей-офф

Сегодня пройдут матчи V тура Лиги Европы УЕФА

Сегодня пройдут матчи V тура Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, единственный представитель Азербайджана в турнире агдамский «Карабах» примет израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

В другом матче I группы испанский «Вильярреал» будет гостить в Турции у «Сивасспора». Если турецкий клуб сумеет одержать победу, а «Карабах» отнимет очки у «Маккаби», то представители братской страны получат хорошие шансы на продолжение борьбы в турнире.

Швейцарский «Янг Бойз», чешская «Славия» (Прага), немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», португальские «Бенфика» и «Брага», испанские «Вильярреал», «Гранада» и «Реал Сосьедад», нидерландские «Фейеноорд», ПСВ и АЗ, итальянские «Наполи» и «Милан», израильский «Маккаби», бельгийский «Антверпен», английский «Тоттенхэм», французский «Лилль», хорватское «Динамо» и сербская «Црвена Звезда» могут обеспечить себе выход из группы в этом туре.

Итальянская «Рома», английские «Арсенал» и «Лестер», а также немецкий «Хоффенхайм» уже обеспечили себе выход в 1/16 финала.

Наряду с «Карабахом», шансы на выход из группы утратили болгарские ЦСКА и «Лудогорец», ирландский «Дандолк», хорватская «Риека», шотландский «Селтик» и бельгийский «Гент».

Лига Европы

V тур

3 декабря

Группа G

21:55. АЕК (Греция) - “Брага” (Португалия)

21:55. “Заря” (Украина) - “Лестер” (Англия)

Позиции команд: "Лестер" - 10, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Заря" - 3

Группа H

21:55. “Лилль” (Франция) - “Спарта” (Чехия)

21:55. “Милан” (Италия) - “Селтик” (Шотландия)

Позиции команд: "Лилль" - 8, "Милан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1

Группа I

21:55. "Карабах" (Азербайджан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

21:55. “Сивасспор” (Турция) - "Вильярреал” (Испания)

Позиции команд: "Вильярреал" - 10, "Маккаби" - 7, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 0

Группа J

21:55. ЛАСК (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)

00:00. “Антверпен” (Бельгия) - “Лудогорец” (Болгария)

Позиции команд: "Антверпен" - 9, "Тоттенхэм" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0

Группа K

21:55. ЦСКА (Москва, Россия) - “Вольфсберг” (Австрия)

21:55. “Фейеноорд” (Нидерланды) - “Динамо” (Загреб, Хорватия)

Позиции команд: "Динамо" - 8, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3

Группа L

21:55. “Гент” (Бельгия) - “Слован” (Либерец, Чехия)

21:55. “Црвена Звезда” (Сербия) - “Хоффенхайм” (Германия)

Позиции команд: " Хоффенхайм" - 12, " Црвена Звезда" - 9, " Слован " - 3, Гент - 0.

Группа A

00:00. ЧФР (Румыния) - ЦСКА (София, Болгария)

00:00. “Рома” (Италия) - “Янг Бойз” (Швейцария)

Позиции команд: " Рома " - 10, " Янг Бойз " - 7, ЧФР - 4, ЦСКА - 1

Группа B

00:00. “Мольде” (Норвегия) - “Дандолк” (Ирландия)

00:00. “Арсенал” (Англия) - “Рапид” (Австрия)

Позиции команд: "Арсенал" - 12, "Мольде" - 6, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0

Группа C

00:00. “Ницца” (Франция) - “Байер” (Германия)

00:00. “Славия” (Прага, Чехия) - “Хапоэль” (Беер-Шева, Израиль)

Позиции команд: "Славия" - 9, "Байер" - 9, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3

Группа D

00:00. “Рейнджерс” (Шотландия) - “Стандарт” (Бельгия)

00:00. “Бенфика” (Португалия) - “Лех” (Польша)

Позиции команд: "Рейнджерс" - 8, "Бенфика" - 8, "Лех" - 3, "Стандарт" - 3

Группа E

00:00. “Гранада” (Испания) - ПСВ (Нидерланды)

00:00. “Омония” (Кипр) - ПАОК (Греция)

Позиции команд: "Гранада" - 10, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омония" - 1

Группа F

00:00. АЗ (Нидерланды) - “Наполи” (Италия)

00:00. “Реал Сосьедад” (Испания) - “Риека” (Хорватия)

Позиции команд: "Наполи" - 9, АЗ - 7, "Реал Сосьедад" - 7, " Риека" - 0