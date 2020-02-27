Лига Европы: Станут известны обладатели еще 15 путевок - АФИША

Сегодня пройдут 15 матчей 1/16 финального раунда Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, после шотландского клуба "Глазго Рейнджерс", станут известны обладатели еще 15 путевок в следующий раунд.

Команда азербайджанского футболиста Рената Дадашова английский "Вулверхэмптон" будет гостем испанского "Эспаньола". Британцы, победившие своего соперника в первой игре со счетом 4:0, находятся в шаге от следующего этапа.

Хотя имя Дадашова было включено в заявку "Вулверхэмптона" на Лигу Европы, но главный тренер Нуну Эшпириту Санту не дал 21-летнему нападающему шанс в первой втрече.

Единственный представитель Турции в Кубке Европы "Истанбул Башакшехир" примет в родных стенах португальский "Спортинг". В первой игре, победу со счетом 3:1 одержали португальцы.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса в Италии, матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей.

Четверг, 27 февраля

21:55. "Эспаньол" - "Вулверхэмптон" (первый матч – 1:2)

21:55. "Мальме" - "Вольфсбург» (1:2)

21:55. "Гент" - "Рома" (0:1)

21:55. "Порту" - "Байер" (1:2)

21:55. "Базель" - АПОЕЛ (3:0)

21:55. ЛАСК - "Алкмаар" (1:1)

21:55. "Истанбул Башакшехир" - "Спортинг" (1:3)

24:00. "Интернационале" - "Лудогорец" (2:0)

24:00. "Зальцбург" - "Айнтрахт" (1:4)

24:00. "Бенфика" - "Шахтер" (1:2)

24:00. "Аякс" - "Хетафе" (0:2)

24:00. "Селтик" - "Копенгаген" (1:1)

24:00. "Севилья" - ЧФР (1:1)

24:00. "Арсенал" - "Олимпиакос" (1:0)

24:00. "Манчестер Юнайтед" - "Брюгге" (1:1)