Лига Европы: "Карабах" и АПОЭЛ не выявили победителя в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 6

Агдамский "Карабах" и кипрский АПОЭЛ оформили боевую вничью (2:2) в матче III тура группового этапа Лиги Европы, прошедшем в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Как сообщает Report, на 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

На 29-й минуте гости восстановили равновесие. Первоначально гол был записан на капитана АПОЭЛ, защитника Николаса Янну, однако, позже статисты оформили действие как автогол защитника хозяев Максима Медведева. Под занавес первой половины встречи АПОЭЛ вышел вперед благодаря точному удару нападающего Линуса Халлениуса. Во второй тайме защитник "Карабаха" Айлтон спас хозяев от поражения, забив гол на 58-й минуте.

После трех матче "Карабах" с 4 очками занимает на данный момент второе место в группе А. АПОЭЛ с первым заработанным очком в Баку замыкает турнирную таблицу. Лидирует с 6 очками испанская "Севилья", а люксембургский "Дюделанж располагается на третьем месте (3 очка).

***22:14

Агдамский "Карабах" сравнивает счет в матче III тура группового этапа Лиги Европы с АПОЭЛ.

Как сообщает Report, на 58-й минуте защитник хозяев Айлтон восстанавливает равновесие.

***21:58

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку в четверг начался второй тайм матча III тура группового этапа Лиги Европы "Карабах" - АПОЭЛ.

Как сообщает Report, после первого тайма хозяева уступают гостям со счетом 1:2.

***21:46

Кипрский АПОЭЛ выходит вперед в матче III тура группового этапа Лиги Европы с агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report, под занавес первого тайма отличился нападающий гостей Линус Халлениус.

Таким образом, после первого тайма "Карабах" уступает АПОЭЛ со счетом 1:2.

***21:26

АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом".

Как сообщает Report, ответный гол на 29-й минуте забил защитник гостей, капитан команды Николас Янну.

***21:10

Агдамский "Карабах" открывает счет в матче III тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АПОЭЛ.

Как сообщает Report, на 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

***21:08

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч III тура группового этапа Лиги Европы между агдамским "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ, сообщает Report.