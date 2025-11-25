Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в Италии

    Футбол
    • 25 ноября, 2025
    • 09:23
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах сыграет с Наполи в Италии

    Агдамский "Карабах" проведет сегодня свой пятый матч в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.

    Как сообщает Report, команда сыграет с "Наполи" в Италии.

    Матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

    Главным судья матча - польский арбитр ФИФА Шимон Марциняк.

    "Карабах" после четырех встреч занимает 15-е место в сводной турнирной таблице Лиги чемпионов с 7 очками, а "Наполи" - 24-е место с 4 очками.

    Чемпион Азербайджана обыграл в этом турнире португальскую "Бенфику" (3:2) и датский "Копенгаген" (2:0), сыграл вничью с английским "Челси" (2:2) и уступил испанскому "Атлетику" (1:3).

    Лента новостей