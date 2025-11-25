UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 09:01
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İtaliyada "Napoli" ilə üz-üzə gələcək.
"Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda baş tutacaq V turun qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
Matçın baş hakimi polşalı məşhur FIFA referisi Şimon Marçinyak olacaq.
"Qarabağ" Liqa mərhələsində 7 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb. Neapol klubu 4 xalla 24-cü sıradadır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu daha əvvəl turnirdə Portuqaliyanın "Benfika" (3:2), Danimarkanın "Kopenhagen" (2:0) komandalarını məğlub edib. İspaniyada "Atletik"ə uduzan (1:3) "köhlən atlar" Bakıda İngiltərə təmsilçisi "Çelsi" ilə bərabərə qalıb - 2:2.
Son xəbərlər
09:16
Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıbHadisə
09:11
Video
Bakıda evdə yanğın olub, iki nəfər xəsarət alıbHadisə
09:08
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ləmbəli kəndinin adını ermənilər iki dəfə dəyişiblər"Daxili siyasət
09:08
"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirəcəkFutbol
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)Maliyyə
09:03
"Unibank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
09:01
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaqFutbol
09:00
Çinin yeni tip enerji sisteminə sərmayəsinin 900 milyard dollara çatacağı gözlənilirDigər ölkələr
08:50