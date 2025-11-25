İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:01
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ İtaliyada Napoli ilə qarşılaşacaq

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İtaliyada "Napoli" ilə üz-üzə gələcək.

    "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda baş tutacaq V turun qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Matçın baş hakimi polşalı məşhur FIFA referisi Şimon Marçinyak olacaq.

    "Qarabağ" Liqa mərhələsində 7 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb. Neapol klubu 4 xalla 24-cü sıradadır.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu daha əvvəl turnirdə Portuqaliyanın "Benfika" (3:2), Danimarkanın "Kopenhagen" (2:0) komandalarını məğlub edib. İspaniyada "Atletik"ə uduzan (1:3) "köhlən atlar" Bakıda İngiltərə təmsilçisi "Çelsi" ilə bərabərə qalıb - 2:2.

    UEFA Çempionlar Liqası Napoli - Qarabağ V tur Liqa mərhələsi

    Son xəbərlər

    09:16

    Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb

    Hadisə
    09:11
    Video

    Bakıda evdə yanğın olub, iki nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    09:08
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ləmbəli kəndinin adını ermənilər iki dəfə dəyişiblər"

    Daxili siyasət
    09:08

    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirəcək

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)

    Maliyyə
    09:03

    "Unibank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    09:00

    Çinin yeni tip enerji sisteminə sərmayəsinin 900 milyard dollara çatacağı gözlənilir

    Digər ölkələr
    08:50

    Yaponiya və ABŞ liderləri Ukraynanı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti