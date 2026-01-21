Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах сегодня сыграет с Айнтрахтом

    "Карабах" сегодня встретится с немецким клубом "Айнтрахт" (Франкфурт) в VII туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:45.

    Управлять матчем будет швейцарский арбитр Сандро Шерер.

    Напомним, что чемпион Азербайджана в настоящее время находится на 25-м месте с 7 очками. Представитель Франкфурта занимает 33-е место с 4 очками.

