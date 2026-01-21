Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с "Айнтрахтом"
Футбол
- 21 января, 2026
- 09:21
"Карабах" сегодня встретится с немецким клубом "Айнтрахт" (Франкфурт) в VII туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:45.
Управлять матчем будет швейцарский арбитр Сандро Шерер.
Напомним, что чемпион Азербайджана в настоящее время находится на 25-м месте с 7 очками. Представитель Франкфурта занимает 33-е место с 4 очками.
Последние новости
09:36
Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболуКомандные
09:35
Трамп вылетел в Цюрих после задержки из-за неисправности самолета - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
09:34
Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета МираВнешняя политика
09:24
Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключениюДругие страны
09:21
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с "Айнтрахтом"Футбол
09:19
В Баку 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газомПроисшествия
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)Финансы
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2026)Финансы
08:56