    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün "Ayntraxt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:00
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün Ayntraxtla üz-üzə gələcək

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda bu gün Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubu ilə üz-üzə gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək matç saat 21:45-də start götürəcək.

    Qarşılaşmanın baş hakimi isveçrəli Sandro Şerer olacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu hazırda 7 xalla 25-ci pillədə qərarlaşıb. Frankfurt təmsilçisi isə 4 xalla 33-cü sıradadır.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Ayntraxt Liqa mərhələsi VII tur
