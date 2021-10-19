Лига чемпионов: Стартует третий тур

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день в 4 группах состоятся 8 матчей.

В группе А английский клуб "Манчестер Сити" сыграет в Бельгии с "Брюгге", а ПСЖ во Франции с немецким "Лейпцигом".

Один из самых интересных матчей вечера состоится в группе B. Отношения между собой выяснит "Ливерпуль" с "Атлетико" (Мадрид).

В группе C "Бешикташ" встретится в родных стенах с португальским "Спортингом". В настоящее момент обе команды делят 3-е и 4-е места в группе.

Лига чемпионов, групповой этап

III тур

19 октября

Группа А.

20:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия)

23:00. ПСЖ (Франция) - "Лейпциг" (Германия)

Очки: ПСЖ - 4, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "Лейпциг" - 0.

Группа В.

23:00. "Порту" (Португалия) - "Милан" (Италия)

23:00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Очки: "Ливерпуль" - 6, "Атлетико" - 4, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

Группа C.

20:45. "Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия)

23:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Очки: "Аякс" - 6, "Боруссия" - 6, "Бешикташ" - 0, "Спортинг" - 0.

Группа D.

23:00. "Интер" (Италия) - "Шериф» (Молдова)

23:00. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Реал Мадрид" (Испания)

Очки: "Шериф" - 6, "Реал Мадрид" - 3, "Интер" - 1, "Шахтер" - 1.

Отметим, что остальные 8 матчей третьего тура состоятся 20 октября.