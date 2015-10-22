Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью в Париже, «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения - ВИДЕО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разошелся миром с «Реалом» (0:0), «Ювентус» – с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0).
Как передает Report, «Шахтер» в гостях уступил «Мальме» (0:1), «Астана» проиграла «Атлетико» (0:4).
«Галатасарай» одолел «Бенфику» (1:0), а «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (2:1).
Лига чемпионов. 3-й тур
Группа A
ПСЖ (Франция) - «Реал» (Испания) - 0:0
«Мальме» (Швеция) - «Шахтер» (Украина) - 1:0
Гол: Маркус Розенберг, 17
Группа B
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 1:1
Голы: Сейду Думбия, 15 - Антони Мартиаль, 65
«Вольфсбург» (Германия) - ПСВ (Голландия) - 2:0
Голы: Бас Дост, 46, Макс Крузе, 57
Группа C
«Атлетико» (Испания) - «Астана» (Казахстан) - 4:0
Голы: Сауль, 23, Джексон Мартинес, 29, Оливер, 63 р, Денис Дедечко, 89 (автогол)
«Галатасарай» (Турция) - «Бенфика» (Португалия) - 2:1
Голы: Селчук Инан, 19 (пен), Лукаш Подольски, 33 - Николас Гайтан, 2
Группа D
«Манчестер Сити» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 2:1
Голы: Адиль Рами, 36 (автогол), Кевин Де Брюйне, 90+1 - Евгений Коноплянка, 30
«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - 0:0
News DepartmentАвтор новости
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