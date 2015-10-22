Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью в Париже, «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения - ВИДЕО

22 октября, 2015 02:35

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разошелся миром с «Реалом» (0:0), «Ювентус» – с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0). Как передает Report, «Шахтер» в гостях уступил «Мальме» (0:1), «Астана» проиграла «Атлетико» (0:4). «Галатасарай» одолел «Бенфику» (1:0), а «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (2:1). Лига чемпионов. 3-й тур Группа A ПСЖ (Франция) - «Реал» (Испания) - 0:0 «Мальме» (Швеция) - «Шахтер» (Украина) - 1:0 Гол: Маркус Розенберг, 17 Группа B ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 1:1 Голы: Сейду Думбия, 15 - Антони Мартиаль, 65 «Вольфсбург» (Германия) - ПСВ (Голландия) - 2:0 Голы: Бас Дост, 46, Макс Крузе, 57 Группа C «Атлетико» (Испания) - «Астана» (Казахстан) - 4:0 Голы: Сауль, 23, Джексон Мартинес, 29, Оливер, 63 р, Денис Дедечко, 89 (автогол) «Галатасарай» (Турция) - «Бенфика» (Португалия) - 2:1 Голы: Селчук Инан, 19 (пен), Лукаш Подольски, 33 - Николас Гайтан, 2 Группа D «Манчестер Сити» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 2:1 Голы: Адиль Рами, 36 (автогол), Кевин Де Брюйне, 90+1 - Евгений Коноплянка, 30 «Ювентус» (Италия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - 0:0