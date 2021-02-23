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Лига чемпионов: "Челси" против "Атлетико"

Лига чемпионов: "Челси" против "Атлетико" Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
23 февраля 2021 г. 07:52
Лига чемпионов: Челси против Атлетико

Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, оба матча начнутся в 00:00 по бакинскому времени.

Лидер испанской Ла Лиги "Атлетико" встретится с английским "Челси". Из-за пандемии поединок пройдет в Бухаресте (Румыния)

Другая встреча вечера состоится в Италии. Так, "Лацио" дома принимает последнего победителя турнира мюнхенскую "Баварию".

Лига чемпионов

1/8 финала, первые игры

00:00. "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

00:00. "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Çelsi" "Atletiko"ya qarşı, "Bavariya"nın səfər sınağı

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